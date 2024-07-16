Все вновь может кардинально измениться 1 Александр Тихонов

16.07.2024, 13:49

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Чего ждать от выборов в США.

Президентские выборы в США в этом году – это бесспорно ключевое мировое событие года, которое определит будущее не только самих США, но и всего мира. При этом события в американской политической жизни в последние месяцы происходят с калейдоскопической скоростью: решение суда присяжных о виновности Трампа, провальные для Байдена предвыборные дебаты, решение Верховного Суда США, поставившее Президента США выше Конституции и закона, а теперь еще и неудавшееся покушение на Трампа.

Прогнозировать исход американских выборов дело неблагодарное: победитель практически никогда не известен до завершения подсчета результатов голосования. Однако сейчас нет никаких сомнений, что если бы выборы Президента США прошли в этот вторник, то на них бы с большим отрывом победил Трамп. У стремительно дряхлеющего Байдена сейчас нет никаких шансов выиграть выборы: слишком разительно он проигрывает образу Трампа с кровью на лице и поднятым вверх кулаком на фоне американского флага в окружении телохранителей.

Две недели после дебатов Байден и его команда пытались безуспешно убедить самих себя, американское общество и демократический истеблишмент, что дедушка еще ого-го и у него есть шансы выиграть выборы.

Однако, провальные дебаты Байдена и неудачное покушение на Трампа, которое создало ему огромный пиар, совершенно не означают, что Демократическая партия неизбежно проиграет выборы.

Предстоящие в США выборы в значительной степени являются повторением кампании 2016 г.: оба кандидата в Президенты имеют антирейтинги существенно выше своих рейтингов, и выбор американцам фактически предстоит делать не за того, кто им больше нравится, а против того, кто им не нравится больше. Такая ситуация по-прежнему оставляет весьма высокие шансы Демократической партии на победу.

Перебить покушение на Трампа в информационном пространстве не составит труда: Байдену будет достаточно заявить я устал, я ухожу, что он отказывается от участия в выборах в пользу другой кандидатуры, у которой нет багажа в виде высокого антирейтинга, созданного консервативными СМИ, и американские СМИ и обыватель очень быстро переключатся на эту историю: так устроено современное информационное пространство, где любые, даже самые чрезвычайные, события очень быстро затмеваются новыми.

Есть ли шансы на то, что Байден все же откажется от участия в выборах? На мой взгляд, есть. И решающее значение в этом вопросе, вероятно, окажет не давление партии, на которое команда Байдена решила закрыть глаза, а денежный вопрос.

Байден долгое время опережал Трампа по сбору средств на предвыборную кампанию, однако в последние месяцы Трамп ушел в существенный отрыв. Очевидно, что после покушения он получит еще не один десяток миллионов долларов пожертвований на счета кампании. В то же время Байден на этом поле испытывает существенные проблемы: после провальных дебатов спонсоры не только перестали перечислять новые деньги на кампанию Байдена, требуя от демократической партии смены главного кандидата, но и заморозили перечисление даже уже обещанные ранее средств, справедливо считая вложения в кампанию Байдена выбрасыванием денег на ветер.

После покушения на Трампа и очередного снижения шансов Байдена на победу, рассчитывать на привлечение сколь-либо значительных сумм в предвыборный бюджет Байдена уже точно не приходится. Вести же предвыборную кампанию в США без денег практически невозможно, в то время как отставание Байдена от Трампа по сбору средств уже к концу июля может стать двукратным, что не оставляет шансов Байдену изменить рейтинги в свою пользу.

В результате в американской политической жизни может все вновь кардинально измениться: событие, которое сейчас выглядит как обеспечивающее неизбежный триумф Трампа, может, в итоге, стать причиной его поражения. Если бы не это покушение, Байден с высокой долей вероятности продолжил бы упираться и настаивать на своем участии в выборах. Однако после покушения даже ближнему окружению Байдена должно стать очевидно, что теперь у него нет даже призрачных шансов одержать победу на выборах в ноябре. В этих условиях выбор неизбежен, если только Байден и его окружение не потеряли окончательно связь с реальностью.

Алексей Тихонов, Telegram

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