Между заказником и живописной рекой под Минском продается дом мечты 3 16.07.2024, 13:57

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Близость к столице, чистый воздух, леса, водоемы, хорошие дороги.

Окрестности Республиканского биологического заказника «Глебковка» — это одно из самых популярных направлений минского пригорода. Близость к столице, чистый воздух, леса, водоемы, хорошие дороги: благодаря этому дома в Колодищах, Волме, Глебковичах и других населенных пунктах рядом разбирают моментально. В базе Realt нашелся вариант, который сочетает в себе все преимущества направления. Добавим к этому современную архитектуру, продуманную планировку, качественную инженерию. Получается дом мечты — и всего в 16 километрах от города.

С одной стороны — заказник с экотропой, с другой — живописная река

Дом, о котором мы рассказываем, расположен в деревне Глебковичи. С одной стороны — Республиканский заказник «Глебковка», где растут сосны, ели, березы, отмечено 14 видов краснокнижных растений и 70 видов птиц, проложена экологическая тропа, проводятся экскурсии. С другой — живописная река Глебковка, один из притоков Волмы.

Из Глебковичей легко добраться до Минска и до МКАД-2, до Национального аэропорта «Минск» — к деревне проложена асфальтированная дорога. При этом сам населенный пункт небольшой, спокойный, в несколько улиц. Здесь работает магазин, есть автобусные остановки. Рукой подать до инфраструктуры агрогородка Колодищи, где есть всё необходимое, включая школу, детские сады, отделения банков, аптеки, салоны красоты, фитнес-залы.

Локация сочетает в себе преимущества загородной жизни и удобства города. Живя здесь, в тишине и на свежем воздухе, можно не отказывать себе в привычном комфорте.

Дом дополнен террасой с подсветкой

Площадь участка — 16 соток, территория находится в частной собственности. Она засеяна декоративным немецким газоном, который нуждается в стрижке всего три раза в год. По периметру высажены туи.

Участок огорожен забором из штакетника с двухсторонней зашивкой. Главные въездные ворота откатные, автоматические. Есть и вторые — для удобного заезда к будущим хозяйственным постройкам, для которых еще достаточно места на участке. Для подключения вторых ворот также предусмотрен дополнительный электрический щиток. На территории оборудована парковка на две машины.

Дом одноэтажный, возведенный по стандартам современной архитектуры, просторный и функциональный. Построен на фундаменте, который представляет собой монолитную плиту на 30 см с железобетонными сваями.

Стены — керамзитобетонные блоки толщиной 400 мм, утеплены 55 мм ваты, с фасадной части покрыты декоративной штукатуркой с фактурой «корник». Дом дополнен террасой площадью 30 м², обшитой пропитанной и утепленной на 55 мм лиственницей. Таким же материалом обшиты ниши на входе. На крыльце сделан теплый пол: он исключает риск образования наледи в холодное время года. Фасад и терраса дополнительно подсвечиваются, также сделана ночная подсветка по датчику на входе.

Окна панорамные, ламинированные, зеркальные. На крыше — гибкая кровля с хорошей звукоизоляцией. С правой стороны дома на фасад выведены вода и электричество. По периметру дома установлено видеонаблюдение с возможностью просмотра онлайн и записью на несколько месяцев.

Проверим инженерные системы: мощная электросеть на 16кВт, центральное газоснабжение, собственная скважина с чистой и пригодной для питья водой. Отапливается дом с помощью котла и бойлера.

Установлена система циркуляции для мгновенной подачи горячей воды. Канализация автономная, без откачки. По всему дому проложен теплый пол, температуру которого можно регулировать. Выполнены закладные под видеодомофон и оптоволокно, которое идет по улице.

В хозяйской спальне — отдельные гардероб и санузел

Общая площадь дома — 132,1 м². В планировке центральную часть занимает кухня-гостиная на 56,7 м². Остальные помещения опоясывают ее: три спальни, два санузла, отдельный гардероб, топочная.

Отделка полностью завершена, в интерьере дома преобладают минималистичные детали и светлые оттенки с контрастными акцентами. Напольное покрытие — кварц-винил, на стенах — декоративная штукатурка «мокрый шелк».

Потолки натяжные, с большим количеством источников света, зонированием помещений. Дополнительно подсвечен электрокарниз в гостиной и остальные карнизы в доме. Для удобства установлены переходные выключатели.

Двери-невидимки удачно вписываются в общую концепцию, не отвлекая внимания на себя.

В кухонной зоне — огромное окно, которое обеспечивает в помещении естественный свет. Гарнитур белый, с большим количеством мест для хранения. Холодильник, плита, духовой шкаф, микроволновая печь и посудомойка встроенные.

Также есть обеденный стол, стулья.

От гостиной кухню отделяет барная стойка с отдельным освещением и тремя стульями с фактурным «бархатным» покрытием. За ней — диван, журнальный столик, большой телевизор.

В хозяйской спальне — отдельные гардероб и санузел с ванной.

Две другие спальни располагаются поодаль от хозяйской, возле них — еще один санузел, с душем и полотенцесушителем.

В доме уже стоят две двуспальные кровати.

Третья комната может стать детской, кабинетом или творческим пространством.

Стоимость полностью готового к проживанию дома — 245 000 долларов.

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