В России имам учил мужчин, как «правильно» бить женщин 16.07.2024, 13:59

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«Рука должна работать от локтя».

В России имам подробно рассказал мужчинам, как «правильно» бить женщин.

Как сообщает УНИАН со ссылкой на агентство «Татар-информ», во время видеообращения к россиянам татарстанский имам Тимур Камаев рассказал, какое избиение женщины считается «правильным» по шариату.

Сначала, по его словам, мужчина должен поговорить с женой, которая плохо себя ведет. Если это не поможет, то отлучить ее от супружеского ложа. Если и это не подействует, то можно прибегнуть к «побиванию»: несколько раз ударить палочкой мисвак. Рука должна работать от локтя, а не от плеча, чтобы не оставлять синяков.

«Надо понимать, что избиение и избиение - это разные вещи. Избиение - это не значит, что надо травмировать свою жену. Смысл избиения в том, что жена должна понять, что она делает что-то не так. Есть мысвак - палочка маленькая. Надо осторожно жену ударить несколько раз мысваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, маленькими ударами. Смысл в том, чтобы не нанести увечий человеку, не оставить синяков, а осторожно дать понять человеку - остановись, ты делаешь неправильно. И что человек уже недоволен, что он дошел до того, что поднимает руку», - сказал имам.

Впоследствии госиздание заявило, что слова имама якобы вырвали из контекста и якобы его цитата «не соответствует тому, о чем говорил имам».

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