Роберту Метсолу переизбрали главой Европарламента 1 16.07.2024, 14:08

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Роберта Метсола

Подавляющим большинством голосов.

Новый состав Европейского парламента на первом пленарном заседании после выборов во вторник, 16 июля, подавляющим большинством голосов переизбрал Роберту Метсолу президентом.

Об этом сообщает «Европейская правда».

В голосовании за нового президента Европарламента участвовали 623 депутата. Метсола, представляющая Европейскую народную партию, получила 562 голоса – существенно больше минимально необходимых 312.

Ее соперница, представительница левых Ирен Монтеро, получила только 61 голос.

Метсола теперь будет исполнять обязанности председателя парламентского органа ЕС следующие два с половиной года. Ее могут переизбрать еще на столько же в январе 2027 года.

В первой речи после избрания президент Европарламента пообещала бороться за «Европу для всех» и отстаивать «идеалы, которые порой воспринимаются как должное».

Напомним, Роберта Метсола, которая представляет Мальту, возглавляла Европарламент последние два года, ее избрали на эту должность в начале 2022-го.

Она стала первой из топ-чиновников Евросоюза, которые приехали в Киев после начала полномасштабной войны.

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