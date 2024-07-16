«Связи нет, света нет, воды нет, магазины не работают»10
- 16.07.2024, 14:28
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Мозырь и Калинковичи вторые сутки остаются без света и воды.
В воскресенье 14 июля в Беларуси прошла буря. В результате ее Мозырь и Калинковичи остались без света и воды, а председатель Гомельского облисполкома ввел чрезвычайное положение на территории области, пишет onliner.by.
В ночь на 16 июля в Гомельской области работали 32 аварийные бригады. Благодаря этому в 51 населенном пункте появился свет. Сейчас ведутся работы над восстановлением электроснабжения в Наровле и Ельске, Мозыре, Калинковичах и Лельчицах.
Издание пообщалось с людьми, чьи родственники и знакомые живут В Мозыре. «Связи нет, света нет, воды нет, магазины не работают. Из четырех заправок в городе работало три, но не везде можно было рассчитаться по карте. Везде по городу продают воду или раздают с пожарных и военных машин», — написала сестра Алеси, живущая в Мозыре.
В Калинковичах похожая ситуация.
«Вечером на два часа дали воду. Заработало пару «Еврооптов», но полки полупустые. Сеть периодически включалась и отключалась. Иногда удавалось дозвониться, но на секунд 5-15, да и то с перебоями. К 11 ночи воды снова не было. Сегодня воду снова включили на час-два с утра. Света нет, сеть с перебоями», — рассказала Яна. По информации издания, электричества и воды также нет и в Лельчицах.
В результате урагана, прошедшего по Беларуси 13-14 июля погибли четыре человека, среди них два ребенка: 13-летний мальчик и пятилетняя девочка.