Лукашисты хотят собрать данные о белорусах за рубежом

Лукашисты хотят собрать данные о белорусах за рубежом5
- 16.07.2024, 14:35
- 4,542
Стали известны подробности нового закона.
Белорусы будут обязаны в течение шести месяцев информировать органы ЗАГСа Беларуси о случаях регистрации актов гражданского состояния за пределами страны. Об этом сообщила на пресс-конференции 16 июля начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции Татьяна Сащеко.
Соответствующее требование, как ранее сообщалось, предусмотрено законом, который еще 8 июля подписал Лукашенко. На пресс-конференции 18 июля чиновница Минюста уточнила, что компетентные органы необходимо будет проинформировать в течение шести месяцев после регистрации акта гражданского состояния.
— Впервые в Кодексе о браке и семье закрепляется требование информировать органы ЗАГСа Беларуси о случаях регистрации актов гражданского состояния нашими гражданами за пределами страны. Если в компетентных органах иностранного государства была осуществлена регистрация брака, рождения или смерти белорусов, они обязаны будут в течении шести месяцев сообщить об этом в органы ЗАГСа Беларуси, — пояснила Татьяна Сащеко.
Что будет тем белорусам, кто это требование проигнорирует, начальник управления нотариата и ЗАГСов Министерства юстиции не сказала. Она добавила, что порядок обработки таких сведений и требования к ним будет урегулирован на уровне постановления правительства, соответствующий документ уже разрабатывается.
Основные положения закона вступают в силу с 1 января следующего года.