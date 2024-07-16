Зять Трампа покупает одну из ведущих финкомпаний Израиля

Зять Трампа покупает одну из ведущих финкомпаний Израиля5
- 16.07.2024, 14:39
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Сумма сделки — $128,5 миллионов.
Компания Affinity Partners, возглавляемая зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером, договорилась о покупке пакета акций израильской страховой и финансовой группы Phoenix Holdings.
Базирующаяся в Майами частная инвестиционная фирма купит 4,95% акций Phoenix у Centerbridge Partners и Gallatin Point Capital. Affinity также согласилась приобрести еще 4,95% акций при одобрении израильским регулятором. Bloomberg оценил сделку в $128,5 млн.
Centerbridge и Gallatin Point контролируют крупнейшего акционера Phoenix, Belenus Lux, которому принадлежит чуть больше 31%, отмечает агентство. Фирмы продают часть своей доли другим инвесторам, включая израильского производителя газа Delek Group, и их доля снизится примерно до 10%, если второй транш соглашения Affinity будет реализован.
Belenus Lux продает свою долю по 37,5 шекеля за штуку, что на 4% меньше последней цены закрытия Phoenix. Во вторник, 16 июля, ее акции упали примерно на 3%.
Если сделка будет заключена, это будет вторая инвестиция Affinity в Израиле, после того как в прошлом году она купила 15% акций в автомобильном и кредитном подразделении Shlomo Group, инвестировав $110 млн.