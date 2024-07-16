Гости «Славянского базара» настучали на девушку с антивоенной татуировкой 9 16.07.2024, 14:43

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Задержанная находится в ИВС.

Телеграм-канал, приближенный к белорусским силовикам, опубликовал видео с задержанной жительницей Витебска, у которой на плече была татуировка с антивоенным лозунгом, содержащим матерное слово.

Однако, как сообщается, сотрудников милиции смутил не мат, а то, что лозунг был якобы взят с «экстремистских ресурсов», активным пользователем которых она является.

Также сообщается, что на девушку донесли «гости «Славянского базара». В настоящее время задержанная находится в ИВС. По какой статье её задержали и в каком статусе она находится, неизвестно.

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