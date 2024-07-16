В Могилеве из-за российского дрона включили воздушную тревогу 2 16.07.2024, 14:56

1,370

А затем хотели все свалить на «проверку».

Жители Могилева слышали звук систем оповещения при чрезвычайных ситуациях в районе 12.00 16 июля.

Сирены звучали в городе уже после того, как именно в том районе пролетал дрон-камикадзе летала боевая авиация ВВС РБ.

Затем только в 12:56, в СМИ появилась информация от МЧС о проверке систем оповещения. Однако министерство не информировало об этой проверке заранее, как это обычно бывает. Традиционно МЧС сообщает о грядущей проверке как минимум за день.

Кроме того, в окрестностях Могилева, Быхова и Бобруйска продолжает вертолет Ми-8 МЧС Беларуси — именно в этом районе, где ранее пролетал «шахед».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com