В Могилеве из-за российского дрона включили воздушную тревогу

В Могилеве из-за российского дрона включили воздушную тревогу2
- 16.07.2024, 14:56
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А затем хотели все свалить на «проверку».
Жители Могилева слышали звук систем оповещения при чрезвычайных ситуациях в районе 12.00 16 июля.
Сирены звучали в городе уже после того, как именно в том районе пролетал дрон-камикадзе летала боевая авиация ВВС РБ.
Затем только в 12:56, в СМИ появилась информация от МЧС о проверке систем оповещения. Однако министерство не информировало об этой проверке заранее, как это обычно бывает. Традиционно МЧС сообщает о грядущей проверке как минимум за день.
Кроме того, в окрестностях Могилева, Быхова и Бобруйска продолжает вертолет Ми-8 МЧС Беларуси — именно в этом районе, где ранее пролетал «шахед».