закрыть
16 июля 2024, вторник, 15:17
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Могилеве из-за российского дрона включили воздушную тревогу

2
  • 16.07.2024, 14:56
  • 1,370
В Могилеве из-за российского дрона включили воздушную тревогу

А затем хотели все свалить на «проверку».

Жители Могилева слышали звук систем оповещения при чрезвычайных ситуациях в районе 12.00 16 июля.

Сирены звучали в городе уже после того, как именно в том районе пролетал дрон-камикадзе летала боевая авиация ВВС РБ.

Затем только в 12:56, в СМИ появилась информация от МЧС о проверке систем оповещения. Однако министерство не информировало об этой проверке заранее, как это обычно бывает. Традиционно МЧС сообщает о грядущей проверке как минимум за день.

Кроме того, в окрестностях Могилева, Быхова и Бобруйска продолжает вертолет Ми-8 МЧС Беларуси — именно в этом районе, где ранее пролетал «шахед».

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников