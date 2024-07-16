Кремль заигрался
- Телеграм-канал «День опричника»
- 16.07.2024, 15:00
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«Бриз перемен» сыграл на руку опальному генералу.
Экс-командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова отпустили из СИЗО под домашний арест. Об этом неоднократно ходатайствовало само следствие, и вот 235-й гарнизонный суд удовлетворил изменение меры пресечения.
Кремль заигрался в плохого и доброго полицейского, исполняя в этом спектакле обе ведущие роли. До сих пор не ясно, является ли уголовное дело на Попова «сопутствующим ущербом» в борьбе кланов Минобороны РФ или же генерал-майора действительно решили припугнуть за критику командования. В любом случае то начальство уже пляшет под другую дудку, и «бриз перемен» сыграл на руку опальному военному.
А может, таинственные смерти в один день сразу двух приближенных бывшего замминистра обороны Тимура Иванова сыграли роль, и власти решили не нагнетать ситуацию.
Тем более что в виновность Попова не верит примерно никто, а помнят о его несправедливом преследовании примерно все люди с автоматами в руках.
Телеграм-канал «День опричника»