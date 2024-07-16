Украина пообещала привлечь пособников белорусского режима к ответственности 16.07.2024, 15:06

Из-за сделок с оккупационными «властями» Крыма.

Украине известно о минимум 7 договорах, которые режим Лукашенко подписал с российскими оккупационными органами власти в Крыму. Киев заявляет, что этими соглашениями Минск признает российскую оккупацию и обещает привлечение к ответственности.

Как сообщает hromadske.ua, об этом написал первый заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Сибига в Facebook.

По его словам, только в июне город Витебск и Витебская область Беларуси заключили «сделки» с оккупационными властями Симферополя и Феодосии, а также так называемыми Советом министров и министерством культуры и туризма оккупированного полуострова и его Сацким районом.

Кроме того, был подписан протокол о намерениях по созданию свободной экономической зоны между Витебском и временно оккупированным Крымом. В то же время главы Минского горсовета и исполкома также подписали соглашения о сотрудничестве с оккупационными властями Севастополя.

Сибига говорит, что такие соглашения — «ничто иное, как покушение на территориальную целостность и суверенитет» Украины, потому что они противоречат резолюциям Генассамблеи ООН. Также, по его словам, в подписании таких документов заинтересована россия, и она побуждает другие государства налаживать связи с временно оккупированными украинскими территориями.

Первый заместитель главы МИД пообещал надлежащую реакцию украинской стороны: факты противоправных действий фиксируют украинские правоохранители, также идет расследование.

«Украина уже предприняла соответствующие меры по реагированию на упомянутые противоправные действия. Чиновники, участвующие в подготовке и подписании таких "документов", станут предметом рассмотрения для применения санкционных ограничений нашими партнерами по санкционной коалиции», — добавил Сибига.

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