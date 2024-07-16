Российский чиновник проговорился о невозможности исполнить приказ Путина 1 16.07.2024, 15:25

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Но его тут же заткнули.

Российская Федерация, отстраненная как государство от предстоящей Олимпиады в Париже за войну против Украины, собиралась организовать так называемый «аналог ОИ» — «Игры Дружбы-2024». Они должны были пройти с 15 по 29 сентября в Москве и Екатеринбурге, но летом 2024 года в СМИ появилась информация о том, что Россия не в состоянии провести этот турнир.

Стоит отметить, что указ о проведении «Игр Дружбы-2024» подписал лично Владимир Путин.

Во вторник, 16 июля, президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов заявил об официальном переносе соревнований на 2025 год, сообщает Р-Спорт.

«Были запланированы Игры дружбы. Официально я знаю, что эти Игры перенесены на следующий год, поэтому мы были нацелены именно на эти соревнования как на международные», — цитирует Агапитова издание.

Спустя несколько часов Агапитов отказался от своих слов, передает ТАСС.

«Официальной информации у меня нет, говоря о переносе, я опирался на открытые источники. Информацию о переносе я не имею права озвучивать», — сказал Максим.

В Сети предполагают, что чиновника «заткнули» власти.

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