Белорусам станет проще летать в одну из стран Азии 1 16.07.2024, 15:30

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Обещают, что на 15 дней можно оформить визу по прилете.

Беларусь оказалась в списке стран, гражданам которых можно будет вклеить визу Таиланда в аэропорту, если туристическая поездка не превышает 15 дней. Информация об этом опубликована на сайте министерства иностранных дел королевства. Официального подтверждения от консульства в Минске «Онлайнер» пока не получил.

Как белорусы получают визу сейчас?

Уже несколько лет ходят слухи о безвизовом въезде для белорусов в Таиланд, но пока все остановилось на этапе переговоров. Сейчас срок получения туристической визы составляет минимум 18 календарных дней. Требуется внушительный список документов — авиабилеты, оплаченное бронирование жилья, выписка со счета для подтверждения финансовой состоятельности, разрешение на выезд ребенка и т. д.

Пакет документов принимает почетное консульство королевства Таиланд в Минске и направляет для рассмотрения в посольство в Москве. Можно сделать срочную туристических визу «под ключ» через агентство.

Для кого Таиланд ввел послабления?

В СМИ сообщают, что с 15 июля королевство пошло на значительные послабления для туристов из большинства стран мира. Число безвизовых стран на 60 дней выросло с 57 до 93. Также расширен список государств, граждане которых могут оформлять визу по прилете, — с 19 до 31. В их числе оказалась и Беларусь. Есть нюанс: срок пребывания в стране при таком варианте ограничен 15 днями. «Зимовщикам» не подходит, но для классического отпуска времени достаточно.

Как пишет издание Novostiphuketa.asia, на существенные послабления в визовых правилах правительство пошло на фоне отставания от прогнозов по росту экономики.

Сколько будет стоить виза?

На сайте министерства иностранных дел Таиланда указано, что стоимость визы по прилете составит 2000 тайских бат (около $55). Сейчас однократная виза для белорусов стоит $40 долларов, еще 70 рублей составляет консульский сбор.

Понадобится ли что-то кроме паспорта для оформления визы по прилете, пока неизвестно.

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