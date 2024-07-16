«Мне повезло»: пленный россиянин рассказал о провальном штурме в районе Часова Яра 3 16.07.2024, 15:36

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Оккупанты потеряли 8 МТЛБ и примерно 80 штурмовиков.

Иванов Денис родом из Мурманской области, из российского города Кировск. Оккупант был в отдельном штурмовом отряде механиком-водителем.

Как сообщает Цензор.НЕТ, во время наступления в районе Часова Яра россиянин и еще двое из группы должны были установить и включить РЭБ, чтобы обеспечить защиту штуромовго отряда от украинских дронов.

Но это не помогло и почти весь отряд был ликвидирован. Во время наступления вражеская бригада потеряла 8 МТЛБ и примерно 80 штурмовиков.

Оккупант рассказал, как попал в руки украинских бойцов: «Группа разбежалась, а мне повезло - попал в плен».

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