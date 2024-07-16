Перекличка с границы: сколько белорусам сейчас нужно простоять в пунктах пропуска, чтобы проехать? 4 16.07.2024, 15:41

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Tакой ситуации никогда раньше не было.

С сегодняшнего дня Латвия запретила въезд на свою территорию автомобилей с белорусской регистрацией через пограничные пункты пропуска. Озвученная причина такого решения — исполнение санкций ЕС.

Соответственно, закрылось направление, которое некоторые использовали не только для поездок в Латвию, но и для того, чтобы избежать куда более длинных очередей на границах с Литвой и Польшей. Что сейчас происходит на этих направлениях? Выяснял «Онлайнер».

Латвия

Прежде всего еще раз напомним: вчера Служба государственных доходов Латвии опубликовала сообщение, из которого следует, что с сегодняшнего дня запрещается въезд на территорию Латвийской Республики транспортным средствам, зарегистрированным в Республике Беларусь.

Запрет на въезд не будет распространяться лишь на транспортные средства, предназначенные для использования в своем передвижении дипломатическими и консульскими представительствами, включая делегации, посольства и представительства.

«Другие лица, путешествующие транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, не смогут въехать с ним в ЕС, пересекая государственную границу Латвийской Республики. Человеку с транспортным средством, зарегистрированным в Беларуси, придется вернуться с пункта пересечения границы в страну, из которой он планировал въехать в Латвию», — предупредили в Службе государственных доходов Латвии, добавив, что в случае отказа возможна конфискация транспортного средства.

Также в Латвии обсуждается возможность полного запрета на участие в дорожном движении для авто с белорусскими номерами. При этом разрешено вернуться из ЕС в Беларусь на легковых автомобилях, зарегистрированных в Беларуси, если они не задекларированы как товары и используются только как транспортное средство.

Литва и Польша

Сегодня Государственный пограничный комитет опубликовал ежедневную сводку с границы: около 240 легковых авто скопились перед двумя литовскими погранпереходами и польским «Тересполем». Кроме того, по состоянию на 10:00 перед «Тересполем» и литовским «Мядининкаем» въезда в ЕС ожидают 55 и 10 автобусов соответственно.

Для водителей большегрузов все обстоит еще хуже. По информации ГПК, около 1000 единиц грузового транспорта ожидают въезда в Литву.

— За сутки меньше всего транспорта на данном направлении оформили в сопредельном погранпереходе «Мядининкай» — 69 фур из 500 возможных, т. е. 2 авто из 20 в час. Сотрудники пункта пропуска «Бенякони» приняли на свою территорию 47% большегрузов от нормы, — говорят в белорусском пограничном ведомстве. — Перед единственным функционирующим латвийским пунктом пропуска «Патерниеки» фиксируется 430 грузовиков. Через данный погранпереход на сопредельную территорию проследовало 39% авто. Сотрудники польского пункта пропуска «Кукурыки» на въезд в Польшу оформили 53% большегрузов.

В Литву и Польшу пока можно выезжать на машинах из Беларуси, но сделать это не всегда просто. Все дело в очередях в пограничных пунктах пропуска. Действующих пунктов мало, по инициативе европейских стран на границе с Беларусью для легковых авто и автобусов сейчас функционирует только один погранпереход на границе с Польшей («Брест» — «Тересполь») и два — на границе с Литвой («Каменный Лог» — «Мядининкай» и «Бенякони» — «Шальчининкай»). При этом очереди там, как правило, многочасовые.

Дошло до того, что оптимальным способом пересечь границу многие стали считать автобус: контроль каждого на границе обычно занимает куда больше времени, чем прохождение легкового авто, зато автобусы стоят в своей очереди, и эта очередь куда короче, чем очередь легковых авто.

Впрочем, и на автобусе теперь необходимы часы и часы ожидания.

— Время поездки стало составлять около 20 часов, пропускная способность минимальная. Например, мы выехали из Минска в 7:30 в Вильнюсе были в 3:00 на следующие сутки. Люди в Вильнюсе на вокзале ждут своих автобусов, не понимая, когда они прибудут. Водители говорят, что такой ситуации никогда раньше не было. У многих билеты на самолет «сгорают», сделать ничего нельзя. На подсадку через автомобильный канал некоторые берут до 250 евро с человека, чтобы перевезти его через границу. Водители автобусов — молодцы, поддерживают и при возможности принимают людей из следующих автобусов в очереди, — рассказал читатель.

На польской границе ситуация не легче.

— В 6 утра, если не ошибаюсь, около 50 автобусов было, — пишут в чатах с границы.

Другие пишут о 53 автобусах в очереди на «Тересполь» сегодня утром.

— Автобус из РБ в РП — за 25 часов, — шокируют цифрами тех, кто задумал такую поездку.

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