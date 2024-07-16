Хуситы атаковали танкер, следовавший из России в Китай 1 16.07.2024, 15:46

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Для атаки использовали надводные судна и баллистическую ракету.

Йеменские хуситы провели атаку сразу на два танкера в Красном море, один из которых уходил из России в Китай. Об этом сообщает dialog.ua со ссылкой на Центральное командование ВС США (CENTCOM).

Сначала под удар попал танкер MT Bentley I, перевозивший масло из РФ в КНР под флагом Панамы. Сообщается, что корабль принадлежит Израилю и управляктся Монако. Для атаки хуситы использовали три надводных судна: один морской дрон и две небольшие лодки. Позже они запустили из Йемена в сторону танкера еще и противокорабельную баллистическую ракету.

В CENTCOM отметили, что сообщений о повреждении корабля или пострадавших не поступало.

Хуситы также атаковали надводным дроном танкер для перевозки сырой нефти MT Chios Lion, который шел в Красном море под флагом Либерии и принадлежит Греции и Маршалловым островам.

Морской дрон нанес урон танкеру, но экипаж корабля не обращался за помощью и не было сообщений о пострадавших.

В настоящее время Соединенные Штаты совместно с кораблями флотов других стран сопровождают гражданские суда, чтобы защитить их от ракетных атак со стороны военизированных группировок Йемена, поддерживаемых Ираном.

Хуситы поддерживаются Ираном, который рассматривает их как инструмент для расширения своего влияния на Ближнем Востоке и противодействия интересам Саудовской Аравии и США в регионе. Атаки на корабли могут быть частью более широкой стратегии Ирана по дестабилизации региона и противодействию своим врагам.

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