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«Когда упала первая льдина, я поняла, что — все»

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  • 16.07.2024, 15:59
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«Когда упала первая льдина, я поняла, что — все»

Град размером с куриное яйцо разбил машину в Лунинецком районе.

В минувшие выходные читательница bar24 отдыхала с семьей на даче в Лунинецком районе. В субботу, 13 июля, по словам женщины, на улице стояла аномальная жара — до +37 градусов.

Но было солнечно и ничего не предвещало беды. Люди отдыхали, жарили шашлыки. А днем в воскресенье погода неожиданно испортилась.

— Сначала погода была хорошая. У нас были гости, дети пошли на речку, я красила деревенский туалет, родители готовили обед. Тучи набежали быстро. Дождя сначала не было. Налетел ветер, потом пошел град и начался сильный ливень, — вспоминает жительница Барановичей. — Когда упала первая льдина града, я поняла, что — все. Бросила кисточку и побежала звать отца. На улице на турнике висел ковер, мы его в спешке стянули и успели накрыть только одну машину. Но и это не спасло.

Град размером с яйцо

Стихия бушевала минут 30−40. Когда все закончилось, во дворе лежал град размером с куриное яйцо.

— Пострадала наша машина и авто наших гостей. В доме стоят окна ПВХ, они выдержали. А вот в хозпостройках два окна разбиты и кровля, так как она из шифера. Сайдинг в некоторых местах откололся на погребе, теплица вся в дырочку, а огород весь лег, — перечисляет причиненный бурей ущерб читательница. — Я, конечно, сразу ревела. А сейчас понимаю: главное, что с нами все хорошо.

По словам горожанки, такую сильную стихию она видела впервые.

— У нас были ливни сильные, ломало деревья, но, чтобы так… Родителям 57 лет. Они ни разу в жизни такого не видели! — отметила женщина.

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