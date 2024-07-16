Российская пропаганда чудит от безделья 1 Телеграм-канал «Депутатские будни»

16.07.2024, 16:06

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Витязевой, на пару с Соловьевым, стоит подойти к зеркалу и присмотреться.

Речи высокие, но тянет болотом.

Федеральный канал «Россия-1», в паре с «Вечером с Владимиром Соловьёвым», как обычно, чудит от безделья и наводит на мысли, что коллективу срочно необходимо найти занятие, которое принесет пользу для страны, например, отправить всем каналом на тушение пожаров в регионах - власти обращаются за помощью к населению. Ибо приглашать в студию персон, которые практически каждым своим словом подтверждают народную мудрость - «иногда лучше молчать, чем говорить», это демонстрация того, что канал изжил себя и КПД резко двинул в минус.

«У нас вообще-то монополия на насилие принадлежит исключительно правоохранительным органам,»- заунывно тянет Юлия Витязева в студии, забыв видимо пролистать новости, в которых толпы мигрантов крушат все вокруг. Что значит монополия на насилие - есть законы РФ, есть Википедия, в которой понятие - диаспора, тоже имеется. Прежде чем упрекать кого-то в хайпе на горячих темах, госпоже Витязевой, на пару с Соловьевым, стоит подойти к зеркалу и присмотреться.

Телеграм-канал «Депутатские будни»

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