Астрономы нашли на загадочной планете воду и еще один сюрприз 16.07.2024, 16:14

1,642

Как возникла эта планета остается загадкой.

Астрономы обнаружили наличие воды в атмосфере очень горячей планеты, которая является одним из самых металличных миров среди известных. Как возникла эта планета остается загадкой, которую можно решить благодаря новому открытию. Результаты исследования опубликованы на сервере препринтов arXiv, пишет Space (перевод - «Фокус»).

Странный горячий мир

Планета, в атмосфере которой обнаружили воду, называется HD 149026 b. Она также имеет название Смертриос в честь галльского бога войны. Данный мир вращается на расстоянии примерно 6,4 млн км от своей родной звезды HD 149026. Орбитальный период планеты составляет менее трех земных дней. Для сравнения Земля вращается вокруг Солнца на расстоянии примерно 150 млн км и ее орбитальный период составляет 365 дней.

Смертриос находится на расстоянии примерно 247 световых лет от Земли, и он примерно на 25% меньше Юпитера, а потому относится к классу горячий Сатурн. Планета всегда обращена одной стороной к своей звезде, где температура достигает 1420 градусов Цельсия. Лишь немного прохладнее на другой стороне планеты. Но плотность и состав планеты HD 149026 b, обнаруженной 19 лет назад, делают этот мир действительно странным. Это одна из самых богатых металлами планет и один из самых плотных газовых гигантов, которые известны ученым.

Напоминаем, что астрономы называют металлами все химические элементы, которые тяжелее водорода и гелия. Как показали новые наблюдения, сделанные с помощью космического телескопа Уэбб, металличность планеты, то есть соотношение металлов и водорода, намного выше, чем у большинства горячих Сатурнов и более крупных горячих Юпитеров. Это соотношение также намного больше, чем у газовых гигантов Солнечной системы — Юпитера и Сатурна.

Планета бросает вызов теории

Считается, что металлы обратно пропорциональны массе газовых гигантов. Это означает, что чем больше становится газовый гигант, тем меньше металлов у него должно быть. Смертриос бросает вызов этой теории. Также астрономы выяснили, что планета имеет аномально большое твердое ядро, поэтому ее плотность настолько высокая. По словам ученых, состав планеты несовместим с текущими теориями формирования горячих газовых гигантов, и это до сих пор остается загадкой. Хотя новое открытие может помочь ее решить.

Во время наблюдений за атмосферой планеты HD 149026 b с помощью наземных телескопов, астрономы обнаружили, что в ней присутствуют признаки водяного пара. По словам астрономов, если предположить, что кислорода в атмосфере горячих газовых гигантов, таких как Смертриос, больше, чем углерода, это означает, что вода и монооксид углерода являются двумя наиболее распространенными видами индикаторов, которые могут объяснить природу этой атмосферы. И таким образом можно понять историю формирования планеты. Обнаружение воды в атмосфере данного газового гиганта является первым шагом к разгадке ее тайны.

Еще один сюрприз для ученых

Но был еще один сюрприз, который преподнесла астрономам планета HD 149026 b. Обычно на горячих газовых гигантах наблюдается с одной стороной, обращенной к звезде и той, которая всегда обращена в космос, разница температура между полушариями создает чрезвычайно быстрые атмосферные ветры. Их скорость может достигать 8000 км/час.

Обычно эти ветры дуют с так называемой дневной стороны на ночную, потому что ветры на большинстве других планет перемещаются из регионов с высокими температурами в регионы с низкими. Но на планете HD 149026 b ветры дуют в противоположном направлении, с ночной стороны на дневную. Пока что астрономы рассматривают несколько вариантов того, почему так происходит.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com