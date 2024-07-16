«Дежурили всю ночь» 1 16.07.2024, 16:28

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Минчане заранее пришли к УКСу, чтобы построиться в монолитном доме в Зеленом Луге.

УКС Советского района недавно объявил о строительстве нового дома для нуждающихся. Что примечательно, впервые за долгое время строиться позвали всех желающих очередников, а не только тех, кто заручился приглашением из исполкома.

Многоэтажка вырастет на месте производственных построек районного «Ремавтодора», в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева, пишет «Онлайнер».

В монолитной новостройке от УКСа запроектировано три подъезда и 90 квартир. Первый этаж в нем отдадут под коммерческие «квадраты». Для жильцов предусмотрена парковка на 92 места, а также места для хранения велосипедов.

В доме по проекту запланированы студии, а также квартиры с кухнями-гостиными. Высота потолков в них — 2,65 метра. Жилье будут сдавать без финишной отделки, но со стяжкой на полу и штукатуркой на стенах.

Стоимость «квадрата» в новостройке госзастройщик оценил в 3777 рублей, или около $1180 по курсу. По нынешним временам цена довольно заманчивая, и закономерно предложение вызвало если не ажиотаж, то определенно живой интерес. Поэтому у порога УКСа накануне подачи заявок некоторые дежурили с ночи, и на лицах заметна усталость. Молодой человек по имени Максим стоит ближе к концу очереди, поэтому на многое не рассчитывает, но все-таки надеется на удачу.

— Хотелось бы двухкомнатную квартиру в районе 70—80 «квадратов», это идеально для молодой семьи. Пока мы с женой квартиру только снимаем. Но и против однушки на 60 «квадратов» тоже ничего не имею. Местоположение дома неплохое, особенно если есть машина. Главное, что в черте Минска, для меня это основной момент, — заключает Максим.

Другой парень из очереди по имени Артем твердо уверен в своем выборе и считает будущий дом отличным предложением.

— Я бы хотел в идеале двухкомнатную на 61 квадратный метр. Как по мне, расположение отличное, шикарный район. По сравнению с коммерческим жильем, например «Новой Боровой», я бы однозначно предпочел это место. Я сейчас живу в том же Советском районе в арендной квартире и прекрасно знаю эти места.

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