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Белорусам стали приходить странные смс с просьбой снять наушники

2
  • 16.07.2024, 16:43
  • 2,074
Белорусам стали приходить странные смс с просьбой снять наушники

Стало известно, кто их рассылает и почему.

Белорусам стали приходить СМС с рекомендацией снять наушники. Сообщения отправила «Белорусская железная дорога», пишет telegraf.news.

«Снимите наушники. Не переходите пути перед движущимся поездом!» — сказано в тексте СМС.

Между тем, пользование наушниками при переходе железнодорожных путей может привести к гибели. Впрочем, и без них трагедии на железной дороге случаются.

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