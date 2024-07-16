Белорусам стали приходить странные смс с просьбой снять наушники

Белорусам стали приходить странные смс с просьбой снять наушники2
- 16.07.2024, 16:43
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Стало известно, кто их рассылает и почему.
Белорусам стали приходить СМС с рекомендацией снять наушники. Сообщения отправила «Белорусская железная дорога», пишет telegraf.news.
«Снимите наушники. Не переходите пути перед движущимся поездом!» — сказано в тексте СМС.
Между тем, пользование наушниками при переходе железнодорожных путей может привести к гибели. Впрочем, и без них трагедии на железной дороге случаются.