Белорусам стали приходить странные смс с просьбой снять наушники 2 16.07.2024, 16:43

2,074

Стало известно, кто их рассылает и почему.

Белорусам стали приходить СМС с рекомендацией снять наушники. Сообщения отправила «Белорусская железная дорога», пишет telegraf.news.

«Снимите наушники. Не переходите пути перед движущимся поездом!» — сказано в тексте СМС.

Между тем, пользование наушниками при переходе железнодорожных путей может привести к гибели. Впрочем, и без них трагедии на железной дороге случаются.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com