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В Беларуси ввели ограничение для отцов при усыновлении

  • 16.07.2024, 16:59
В Беларуси ввели ограничение для отцов при усыновлении

Оно касается возраста.

Мужчинам, желающим усыновить ребенка в Беларуси, теперь придется учитывать одно ограничение — это разница в возрасте между ними. О нововведении заявил начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Татьяна Сащеко.

Она рассказала, что Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений», который внес изменения в Кодекс о браке и семье. Одно из новшеств — ограничение разницы в возрасте между отцом и ребенком, когда мужчина хочет добровольно усыновить несовершеннолетнего.

Эта разница должна составлять не менее 15 лет.

По словам Сащенко, органы загса в Беларуси уже несколько раз сталкивались с ситуацией, когда выяснялось, что «на момент рождения ребенка отцу было девять или десять лет, что абсурдно». В связи с этим решили ввести ограничение.

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