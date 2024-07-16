В Беларуси ввели ограничение для отцов при усыновлении
- 16.07.2024, 16:59
Оно касается возраста.
Мужчинам, желающим усыновить ребенка в Беларуси, теперь придется учитывать одно ограничение — это разница в возрасте между ними. О нововведении заявил начальник управления нотариата и загсов Министерства юстиции Татьяна Сащеко.
Она рассказала, что Лукашенко подписал закон «Об изменении законов по вопросам регулирования брачных и семейных отношений», который внес изменения в Кодекс о браке и семье. Одно из новшеств — ограничение разницы в возрасте между отцом и ребенком, когда мужчина хочет добровольно усыновить несовершеннолетнего.
Эта разница должна составлять не менее 15 лет.
По словам Сащенко, органы загса в Беларуси уже несколько раз сталкивались с ситуацией, когда выяснялось, что «на момент рождения ребенка отцу было девять или десять лет, что абсурдно». В связи с этим решили ввести ограничение.