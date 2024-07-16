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В Эстонии забили гол из центра поля сразу после свистка арбитра

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  • 16.07.2024, 17:18
  • 3,622
В Эстонии забили гол из центра поля сразу после свистка арбитра

Зрители считают, что этот гол заслуживает премию.

Уникальный гол был забит в матче Второй лиги Эстонии, в котором «Харью» сыграл вничью 3:3 с таллинским «Калевом» U-21. На 52-й минуте игры «Харью» повел в счете 2:1, и «Калеву» пришлось начинать игру с центра поля, пишет «Трибуна».

Введение мяча было доверено 21-летнему финну Они Сутаре, который посмотрел в сторону ворот соперника и сразу нанес удар, удивив голкипера.

«Этот гол заслуживает номинации на премию Пушкаша», - реагируют в комментариях в X.

Правила ФИФА позволяют забивать голы из центра поля, когда свисток арбитра начал или продолжил игру.

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