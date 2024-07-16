В Эстонии забили гол из центра поля сразу после свистка арбитра

В Эстонии забили гол из центра поля сразу после свистка арбитра3
- 16.07.2024, 17:18
- 3,622
Зрители считают, что этот гол заслуживает премию.
Уникальный гол был забит в матче Второй лиги Эстонии, в котором «Харью» сыграл вничью 3:3 с таллинским «Калевом» U-21. На 52-й минуте игры «Харью» повел в счете 2:1, и «Калеву» пришлось начинать игру с центра поля, пишет «Трибуна».
Введение мяча было доверено 21-летнему финну Они Сутаре, который посмотрел в сторону ворот соперника и сразу нанес удар, удивив голкипера.
😳🤯ONNI SUUTARI, WHAT WAS THAT!— JK Tallinna Kalev English (@JKTallinnaKalev) July 13, 2024
Straight from kick-off, after conceideing one in the Esiliiga, Onni Suutari does this! pic.twitter.com/rZazx2TlcA
«Этот гол заслуживает номинации на премию Пушкаша», - реагируют в комментариях в X.
Правила ФИФА позволяют забивать голы из центра поля, когда свисток арбитра начал или продолжил игру.