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Президент Аргентины распустил разведслужбу

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  • 16.07.2024, 17:22
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Президент Аргентины распустил разведслужбу
Хавьер Милей

Федеральное разведывательное агентство Аргентины обвиняли в слежке, политических и идеологических преследованиях.

Президент Аргентины Хавьер Милей распорядился расформировать Федеральное разведывательное агентство страны (Agencia Federal de Inteligencia, AFI), создав вместо него новое ведомство. Об этом в понедельник, 15 июля (по местному времени), сообщила администрация главы государства в соцсети X.

Этот шаг объясняется выводами расследования о причастности разведки к внутреннему шпионажу, политическим и идеологическим преследованиям.

Согласно указу Милея, вместо AFI, существовавшего с 2015 года, появится Государственный секретариат разведки (SIDE), который будет подчиняться непосредственно президенту и получит контроль над четырьмя агентствами, создаваемыми «с целью преобразования и модернизации системы разведки, содействия совершенству и профессионализму в разработке ее задач».

Речь идет о формировании новых ведомств: Аргентинской службы разведки, которая будет собирать информацию для «предотвращения угроз для страны»; Агентства национальной безопасности, задачей которого станет предотвращение «серьезных федеральных преступлений» и угроз со стороны преступных и террористических организаций; Федерального агентства кибербезопасности, занимающегося защитой IT-инфраструктуры; и Отдела внутренних дел - для аудита других названных ведомств.

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