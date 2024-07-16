«Придется снять бирки, выкинуть коробки» 1 16.07.2024, 17:32

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Можно ли сейчас отправиться в шоп-тур в Литву или Польшу?

Несмотря на то, что белорусам сложно открыть шенген и в принципе попасть в Европу, на сайтах некоторых туристических компаний можно найти предложения отправиться в автобусные шоп-туры в Польшу и Литву.

Журналист «Зеркала» под видом потенциального клиента позвонил в несколько турфирм и проверил, насколько реальны сегодня эти поездки, а также что можно оттуда привезти.

На сайтах некоторых турфирм есть объявления о том, что они возят группы в шоп-туры в Польшу и Литву, кое-где даже отмечены даты выезда. Корреспондент обзвонил несколько компаний, чтобы выяснить нюансы путешествия.

— Нет-нет, шоп-туры мы приостановили, не ездим сейчас. Объявление на сайте неактуально, — ответили в четырех из пяти турфирм, в которые мы обратились.

Последняя, пятая, турфирма разместила на своем сайте обновленную информацию: напротив объявлений о поездках на шопинг в Вильнюс сообщалось, что тур временно приостановлен.

— Литва запретила въезд для туристического транспорта еще с марта. В данный момент туда ездят только на рейсовых автобусах и личных автомобилях. Причем сейчас там колейка из транспорта около 6 км, — ответила сотрудница компании.

Что касается Польши, то еженедельно турфирма «пока еще» возит людей в Белосток «на закупы». Возможно, будут поездки в Варшаву, но не раньше сентября. Но туристы должны сами позаботиться о наличии шенгенской визы, страховки и прочих документов для путешествия.

— В Белостоке мы посещаем торговые центры, Кавалерийский рынок. Единственный нюанс — крупногабаритную технику, например, холодильники, телевизоры, провезти сейчас нельзя. Есть еще много позиций, которые мы в автобус не берем, это товар, который попал под санкции, найдите в интернете полный список и почитайте, — сообщила девушка.

Собеседница рассказала, что люди сейчас возят из Польши продукты питания (в топе — чай и кофе), моющие средства, медикаменты, одежду и обувь. По информации девушки, все эти товары можно купить у соседей дешевле, чем в Беларуси.

— Не могу сказать, насколько дешевле обойдется та же обувь, это будет зависеть, где ее покупать — в магазине или на рынке, какой она будет фирмы, в какой ценовой категории. Но если будете везти одежду и обувь, то лучше снимать с них бирки и выкидывать коробки.

Также девушка сообщила, что на границе можно отметить VAT (налог, который закладывается в цену товара) на купленные продукты и медикаменты, хотя не факт, что это получится сделать.

— В последний раз мы ехали, и VAT не отмечали, так решили большинство туристов в автобусе — чтобы проехать быстро и иметь возможность провезти купленный ими товар.

Шоп-тур в Белосток на один день обойдется в 150 рублей. Автобус отправляется из Минска утром в воскресенье. «Если все будет хорошо», то уже в понедельник туристы будут ходить по магазинам, а домой возвратятся в первой половине вторника.

— Но все может проходить по-разному, это зависит от очереди на границе, от того, как будет работать и смотреть на пункте пропуска смена. Конечно, сейчас прохождение границы это не быстрый процесс, за несколько часов ее пройти не получится. Тем не менее люди ездят, если вы надумаете тоже, то бронируйте места дня за четыре до выезда.

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