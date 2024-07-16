Житель Калинковичей показал, как буря прошлась по его городу 2 16.07.2024, 17:53

3,800

«Словно после армагеддона».

Долгое время из Мозыря, Калинковичей, Лельчиц и других населенных пунктов не было никаких новостей. Все, что мы знали: после бури города остались без света, связи и воды. Только по одним этим фактам уже было понятно, что ураган натворил дел. Но что именно происходило и как выглядели улицы, оставалось за кадром.

Сегодня же, когда благодаря стараниям энергетиков жизнь начала возвращаться в города, у нас появляется возможность увидеть последствия.

Читатель «Онлайнера» Андрей, живущий в Калинковичах, описал, как проходили последние три дня в его городе. По словам молодого человека, погода начала резко меняться в воскресенье, в районе 16:20. Ясное безоблачное небо затянули тучи, стал слышен гром.

— Уже через пять минут, в 16:25, поднялся сильный ветер. Я сразу побежал к машине, чтобы отогнать ее от деревьев. Прохожие, которых встретил, оценив ситуацию, начали прятаться под козырьками подъездов. Пока я был на улице, свет пропал. Но это не удивило: обычное дело для непогоды. Думал, через пару часов все восстановят.

Размышления горожанина прервал шум — оказалось, ветром разбило окно в подъезде. Осколки попали на площадку.

— Внезапно мне пришло сообщение от друга: он скинул видео, как из-за сильного ветра одно за одним падают деревья около его дома. Хорошо, что он был уже в квартире: буквально за несколько минут до этого он находился на улице, ехал на велосипеде. К слову, в этот момент связь была, звонки проходили, разве что интернет работал чуть хуже.

Буря длилась где-то час, максимум полтора. Потом ветер утих, туча пошла в сторону Гомеля.

Когда все более-менее улеглось, я вышел прогуляться и посмотреть, что произошло в городе. Прошелся по улице 50 лет Октября, Советской, Куйбышева, Карла Маркса и Октябрьской. Везде картина примерно одна и та же.

Сломанные деревья, перекрытые ими дороги, оборванные электрические провода, повалены дорожные знаки, сорванные крыши с магазинов, домов.

Ни один магазин в городе не работал. Только заправка. Когда зашло солнце, в городе был мрак, только фары машин освещали улицы. Придя домой, набрал в пустые бутылки воды (на всякий случай). Как оказалось, не зря, — описывает воскресный вечер Андрей.

Следующее утро у горожан началось не с кофе. Жители Калинковичей обнаружили, что воды в кранах нет. Электричества в розетках — тоже.

— Продукты в холодильнике оставались все еще прохладными, в морозильнике вообще все было в порядке, — продолжает Андрей. — Днем зашел в магазин «Маяк» неподалеку от дома (он работал от генератора), но там была очередь 50 человек, не стал дожидаться и ушел.

Поехал на дачу к родителям в Автюки, чтобы узнать, что и как у них, набрать воды из колодца. Оказалось, что с дома унесло семь листов шифера, сломало теплицу, деревья. По деревне же было много поваленных деревьев и столбов линии электропередач, провода лежали на дороге. Благодаря генератору я смог зарядить телефон и планшет. Ближе к 18:00 узнал, что в городе включили воду. Но к 12 ночи ее снова отключили.

Сегодня свет в доме появился только в 07:25, с того момента до сих пор есть. Вода утром была, сейчас нет. Продукты в холодильнике не испортились, но уже практически комнатной температуры. Еще день они не переживут. Насколько знаю, электричества нет

еще в большей части города, магазины также работают не все. Если и работают, то оплата наличными, — провел заочную экскурсию Андрей.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com