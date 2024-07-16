Фанаты заполнили стадион «Реала» ради встречи с Мбаппе 2 16.07.2024, 18:07

Фоторепортаж.

В Мадриде состоялась торжественная презентация француза Килиана Мбаппе в «Реале».

Форвард сборной Франции Килиан Мбаппе 16 июля подписал контракт с мадридским «Реалом».

Его соглашение с клубом будет действовать до лета 2029 года.

После подписания контракта форвард сфотографировался с футболкой «Реала» с номером 9, под которым будет выступать в составе мадридского клуба.

Мбаппе также посетил музей клуба.

Перед подписанием контракта форвард прошел медосмотр.

Представление Мбаппе в качестве игрока мадридского клуба состоялось на домашнем стадионе «Реала» «Сантьяго Бернабеу».

Презентацию посетили более 80 тыс. зрителей.

Президент «Реала» Флорентино Перес представил Мбаппе на «Бернабеу». Он отметил, что благодарен форварду за любовь к мадридскому клубу.

«Вы здесь, потому что хотели этого. Дорогой Килиан, спасибо за приложенные усилия, о которых многие даже не подозревают. Вы приходите в «Реал» с большими заслугами. <...>. Я благодарю вас за безусловную любовь к мадридскому «Реалу». Все это заставляет нас гордиться вами. Килиан, добро пожаловать домой, добро пожаловать в мадридский «Реал», — сказал Перес на презентации.

На презентации Мбаппе выступил с речью на испанском языке. Он заявил, что сегодня сбылась его мечта.

«Ух ты… невероятно счастлив быть здесь. Я много лет мечтал играть за «Реал» Мадрид, и сегодня моя мечта сбывается. Я счастливый мальчик. Я хочу поблагодарить президента Флорентино Переса, который доверился мне с первого дня. Сегодня сбылась мечта. Я вижу, как плачет моя мама», — сказал Мбаппе.

Во время произнесения торжественной речи Мбаппе поцеловал эмблему «Реала» на футболке.

Француз добавил, что «собирается отдать свою жизнь за «Реал» и эмблему, чтобы соответствовать его истории». «У меня есть послание для детей. Я был таким же ребенком, как и вы. Со страстью и мечтой вы можете достичь всего, чего захотите. Это невероятный день. С детства у меня была только одна мечта, и пребывание здесь очень много значит для меня», — сказал Мбаппе.

На торжественной презентации присутствовали родители француза.

Мероприятие также посетил легенда французского футбола и «Реала» Зинедин Зидан.

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