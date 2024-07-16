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ВСУ уничтожили российский комплекс С-300 в Донецкой области

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  • 16.07.2024, 18:10
  • 1,218
ВСУ уничтожили российский комплекс С-300 в Донецкой области

Сырский показал видео.

Силы обороны Украины в полночь поразили российский комплекс С-300 во временно оккупированной части Донецкой области.

Видео опубликовал главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский у себя в Facebook.

«Выражаю благодарность воинам за успешное выполнение боевого задания! Сегодня в полночь подразделения ракетных войск Вооруженных сил Украины во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны нанесли удар по враждебному комплексу С-300 на территории временно оккупированной Донецкой области. По информации разведки, подтверждено поражение радиолокационной станции и пусковых установок противника», - написал он.

По словам Сырского, более подробная информация о последствиях удара уточняется. Однако это уже не первая совместная удачная работа украинских ракетчиков и представителей других составляющих сил обороны по важным военным целям РФ. В частности, ранее уже было уничтожено более 20 пусковых установок и около 15 радиолокационных станций.

«Продолжаем системно уничтожать потенциал российской ПВО, создавая благоприятные условия для успешного применения ударных авиационных средств», – добавил он.

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