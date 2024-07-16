В магазинах «Продукты» в Бобруйске продавали мясные полуфабрикаты дважды «пережившие» срок годности 16.07.2024, 18:19

А овощи — с просрочкой в два года.

В магазинах организации «ПродуктОптГрант» в Бобруйске нашли более 70 видов продуктов, которые создавали угрозу причинения вреда жизни и здоровью покупателей. Грубейшие нарушения законодательства вскрылись во время внеплановой проверки, сообщили в пресс-службе Министерства антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

С прилавков магазинов «Продукты», расположенных в Бобруйске по адресам: улица Орловского, 25а и улица Гоголя, 202, в общей сложности снято более 70 наименований продовольственных товаров с истекшими сроками годности. К примеру, покупателям предлагались мясные полуфабрикаты, дважды «пережившие» свои сроки годности. «Просрочка» плодоовощных консервов составила около двух лет, карамели и жевательных резинок — более 1,5 года, масла растительного — более девяти месяцев, — рассказали подробности в МАРТ.

Кроме того, контролеры запретили продажу в этих магазинах более 70 наименований продовольственных товаров, у которых не было информации о дате изготовления и сроке их годности. Это в основном мучные кондитерские изделия, мясные полуфабрикаты, крупы, копчености.

«Реализация таких товаров создает угрозу причинения вреда жизни и здоровью населения и находится на особом контроле МАРТ», — добавили в министерстве.

Также были найдены и другие нарушения. Например, в магазинах не было списка товаров, которые обязательно должны были здесь продаваться, этот перечень не соблюдался, ненадлежащим было оформление ценников, иногда они вообще отсутствовали. Также была неправильно оформлена информация для покупателей, не было никаких данных на фасованных товарах, не соблюдались условия хранения продуктов.

В МАРТ отметили, что в магазине «Продукты» по улице Орловского такие нарушения находили уже дважды в 2024 году. Однако руководство не устранило их.

Эти два магазина закрыли на две недели, чтобы они навели порядок. Если справятся быстрее, то их могут открыть раньше.

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