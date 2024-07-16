закрыть
16 июля 2024, вторник, 18:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Цена нефти Brent упала ниже $84

1
  • 16.07.2024, 18:20
Цена нефти Brent упала ниже $84

Впервые с 26 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,18%, опустившись до $83,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена барреля Brent упала ниже отметки $84 впервые с 26 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе снизилась на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,35% и составила $80,81 за баррель.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников