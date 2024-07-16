Цена нефти Brent упала ниже $84

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,18%, опустившись до $83,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена барреля Brent упала ниже отметки $84 впервые с 26 июня.
Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе снизилась на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,35% и составила $80,81 за баррель.
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