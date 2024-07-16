Цена нефти Brent упала ниже $84 1 16.07.2024, 18:20

Впервые с 26 июня.

Стоимость сентябрьских фьючерсов на нефть марки Brent упала на 1,18%, опустившись до $83,85 за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE. Цена барреля Brent упала ниже отметки $84 впервые с 26 июня.

Цена фьючерсов на нефть WTI с поставкой в августе снизилась на Нью-Йоркской товарной бирже на 1,35% и составила $80,81 за баррель.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com