Госавиакомпания пытается продать самолет без двигателей 16.07.2024, 18:42

Год назад его не купили по цене почти в два раза ниже.

Государственная авиакомпания «Трансавиаэкспорт» выставила на продажу 36-летний грузовой самолет, следует из объявления на сайте Института недвижимости и оценки. Сумма в 1,8 раза выше той, за которую его пытались продать год назад.

Аукцион по продаже самолета ИЛ-76МД EW-78769 с серийным номером 6602 стартует с 1,5 млн долларов (это почти 4,8 млн рублей по курсу Нацбанка на 16 июля) без учета налога на добавленную стоимость. Пройдет аукцион 24 июля.

Продает грузовой самолет 1988 года выпуска государственная авиакомпания «Трансавиаэкспорт». Покупателю авиатранспорт достанется без двигателей, вспомогательных силовых установок и оборудования специального назначения.

Ровно год назад эта же компания пыталась продать самолет по цене в почти 1,8 раза ниже — 840 тысяч долларов. Тогда же она реализовала аналогичное воздушное судно, выпущенное на полгода позже выставленного на аукцион сейчас. Однако и в этом случае сумма, с которой стартовали торги, была более скромной — 870 тыс. долларов (сейчас это 2,78 млн рублей).

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