УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024
- 16.07.2024, 19:01
- 1,744
В нее попали шесть игроков сборной Испании.
Шесть испанцев попали в символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.
Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:
вратарь — Майк Меньян (Франция);
защитники — Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Вильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);
полузащитники — Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);
нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).
Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.
Лучшим футболистом турнира был признан Родри, лучшим молодым игроком — 17-летний Ямаль.
Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).
Также сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15. У Франции в 1984 году было 14 мячей.