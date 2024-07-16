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УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

  • 16.07.2024, 19:01
  • 1,744
УЕФА назвал символическую сборную Евро-2024

В нее попали шесть игроков сборной Испании.

Шесть испанцев попали в символическую сборную чемпионата Европы по футболу 2024 года, сообщается на сайте УЕФА.

Полностью символическая сборная выглядит следующим образом:

вратарь — Майк Меньян (Франция);

защитники — Кайл Уокер (Англия), Мануэль Аканджи (Швейцария), Вильям Салиба (Франция), Марк Кукурелья (Испания);

полузащитники — Родри, Дани Ольмо, Фабиан Руис (все — Испания);

нападающие: Ламин Ямаль, Нико Уильямс (оба — Испания), Джамал Мусиала (Германия).

Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Лучшим футболистом турнира был признан Родри, лучшим молодым игроком — 17-летний Ямаль.

Сборная Испании стала четырехкратным чемпионом Европы (1964, 2008, 2012, 2024). Это новый рекорд, испанцы обошли немцев, у которых было три трофея. Также на счету испанской команды серебро (1984) и бронза (2020).

Также сборная Испании побила рекорд чемпионатов Европы по голам за один турнир — 15. У Франции в 1984 году было 14 мячей.

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