«Теперь у меня аистовый курятник» 2 16.07.2024, 19:10

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Белорусы спасают птиц, пострадавших от урагана.

Беларусь все еще восстанавливается от последствий шквалистого ветра, который пронесся по стране в эти выходные. В числе пострадавших оказались любимые белорусами аисты — у многих переломаны лапы, крылья, есть сотрясения, пишет «Онлайнер».

«Приют завален ранеными»

Частный приют Birdhelp опубликовал в соцсетях видео, на котором показал последствия урагана для птиц. Десятки аистов с серьезными травмами сейчас получают помощь от людей.

«Нет времени писать тексты. Нужна любая помощь на медикаменты, еду и операции пострадавшим птицам после урагана», — так подписан короткий пост.

В комментарии для Onlíner представительница приюта Жанна рассказала, что на данный момент у них под присмотром около травмированных 30 аистов, также есть ласточки, вороны, голуби.

— Их везут и везут, сколько точно птиц, мы не знаем. У аистов переломаны крылья и лапы, в ранах опарыши. Мы оказываем первую помощь, некоторых птиц уже отвезли к ветеринарам, они на операции.

— Что будет с ними дальше?

— Надеюсь, что большинство птиц мы выкормим, выпоим, адаптируем и выпустим. Это те аисты, которые получили ЧМТ или сотрясения после града. Те, кто не сможет летать, останутся у нас. Мы уже видим, кто точно останется — у них крылья просто висят на коже… Но таких меньшинство.

«Теперь у меня аистовый курятник»

Птиц в Birdhelp привозят неравнодушные белорусы. Есть и те, кто организовал временный приют у себя дома. Нам подсказали аккаунт парня из Пинского района, который в последние дни посчитал своей миссией помогать аистам и рассказал об этом в TikTok.

«Теперь у меня аистовый курятник», — так подписал один из роликов молодой человек. Как мы поняли, он взял на передержку четырех птиц. Заметно, что они переживают очень большой стресс.

В последнем ролике парень делится итогами своих усилий.

— Мы сегодня свозили аистов к ветеринару, трое в полном порядке практически. И один, у которого было поломано крыло, к несчастью, не выжил, не перенес наркоз.

Несмотря на грустные новости, парня забросали положительными комментариями. «У вас очень доброе сердце! Пусть добро вам вернется стократно», «Ты сделал все, что мог, ты прекрасный и добрый человек», — пишут пользователи.

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