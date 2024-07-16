Украина получила от Чехии первые 50 тысяч артснарядов 16.07.2024, 19:13

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Часть из них уже уничтожает российских оккупантов на фронте.

Часть артснарядов, которые Украина получила в рамках чешской инициативы, уже находится на линии фронта в войне против РФ. Об этом 16 июля в Праге на совместной пресс-конференции с премьер-министром Чехии Петром Фиалой сообщил глава украинского правительства Денис Шмыгаль.

Видеозапись опубликована на YouTube-канале Кабмина Украины.

По словам Шмыгаля, во время его визита в Чехию для участия во втором раунде межправительственных консультаций важным пунктом была реализация чешской инициативы по поставке артиллерийских боеприпасов украинским военным.

«Эта инициатива уже действует – первые 50 тыс. снарядов уже поступили в Украину. Часть из них уже на линии фронта – уничтожает российских оккупантов», – подчеркнул премьер.

Шмыгаль также выразил надежду на реализацию совместных проектов между странами по производству боеприпасов в Чехии или в безопасных местах в Украине.

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