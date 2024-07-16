На Олимпиаду от Беларуси едет минимальное в истории количество участников 3 16.07.2024, 19:30

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Они будут выступать в нейтральном статусе.

Сегодня был утвержден белорусский состав участников на Олимпийские игры в Париже.

16 июля в штаб-квартире Национального олимпийского комитета состоялось заседание исполкома, на котором утвердили состав спортсменов и сопровождающих лиц на Олимпиаду-2024 в Париже.

Спортсмены, их всего 16, выступят в девяти видах спорта: в велоспорте (шоссе), гребле академической, плавании, стрельбе пулевой, прыжках на батуте, борьбе греко-римской, гребле на байдарках, таэквондо и тяжелой атлетике:

Борьба греко-римская

1. Хаслаханов Абубакар

Велоспорт

2. Терех Анна

Гребля академическая

3. Золотой Евгений

4. Климович Татьяна

Гребля на байдарках и каноэ

5. Кравец Владислав

6. Трушкина Юлия

Плавание

7. Шиманович Илья

8. Шкурдай Анастасия

9. Змушко Алина

Прыжки на батуте

10. Бордиловская Виолетта

11. Литвинович Иван

Стрельба пулевая

12. Чуприс Дарья

13. Петрова Александра

Таэквондо

14. Георгий Гурциев

Тяжелая атлетика

15. Володько Сюзанна

16. Тихонцов Евгений

В Париже спортсменов будут сопровождать тренеры, медицинский и административный персонал.

Таким образом от Беларуси на летнюю Олимпиаду, которая пройдет в столице Франции с 26 июля по 11 августа, поедет минимальное с 1996 года, когда наша страна стала выступать отдельной командой, количество участников.

Так, в Токио-2021 принимали участие 108 белорусских атлетов, завоевавших также минимальное за все время количество медалей — семь наград (одно золото, три серебра и три бронзы). Золото завоевал батутист Иван Литвинович.

На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году выступали 124 белорусских спортсмена, которые привезли девять наград (1+4+4).

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