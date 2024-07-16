Сумма наличных в обороте в экономике Беларуси по-прежнему растет 16.07.2024, 19:47

Существует риск девальвации.

Сумма наличных в обороте в экономике Беларуси по-прежнему растет. На начало июля она составила 10 млрд 739 млн рублей. Об этом сообщает Нацбанк. Ранее регулятор предупреждал о девальвационном и инфляционном рисках.

Общая сумма наличных денег в обороте за июнь увеличилась на 400,3 млн рублей — до 10 млрд 739 млн рублей. Напомним, в мае, апреле, марте и феврале этот показатель также вырос, а в январе — сократился. За 2023 год общая сумма наличных средств в обороте выросла на 2 млрд 581 млн рублей, передает «Зеркало».

С начала этого года этот показатель вырос на 1 млрд 264,4 млн рублей.

Широкая денежная масса за июнь прибавила 1 млрд 264,4 млн рублей. На 1 июля этот показатель составил 80 млрд 492,9 млн рублей. Речь о средствах населения и предприятий на счетах в банках, а также наличных деньгах в обращении. Это также рекордно высокий показатель.

С начала этого года широкая денежная масса увеличилась на 4 млрд 824,4 млн рублей.

Какие угрозы видит Нацбанк из-за притока наличных

Первый заместитель председателя правления Нацбанка Сергей Калечиц в январе рассказал о рисках, которые существуют для сбалансированности экономики в 2024 году. Основной из них — рост денежного предложения на рынке, в первую очередь из-за повышенного спроса населения и бизнеса на кредиты.

«За 2023 год прирост средней широкой денежной массы составил 28,1%, в том числе прирост средней рублевой денежной массы — 35,4%, — отмечал Сергей Калечиц. — Фактическая динамика показателей денежного предложения существенно опередила прирост ключевых макроэкономических показателей в реальном выражении. Сохранение на протяжении длительного времени подобного отклонения, как показывает практика, неизбежно приводит к накоплению макроэкономических дисбалансов».

Представитель Нацбанка объяснил, какими проблемами грозит такая ситуация: «В будущем они могут проявиться через усиление давления на валютный рынок и курс белорусского рубля, повышенный спрос на потребительском рынке, раскручивание инфляционно-девальвационной спирали, ухудшение показателей устойчивости банковского сектора».

Ранее Нацбанк допустил, что в 2024 году придется включать печатный станок и «заливать» экономику деньгами, чтобы поддержать рубль.

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