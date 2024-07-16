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В Украине предателей будут лишать госнаград

  • 16.07.2024, 20:26
В Украине предателей будут лишать госнаград

Зеленский инициировал законопроект.

Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, который предусматривает лишение государственных наград предателей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.

По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».

«Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе «Героя Украины», ордена «За заслуги» и другие, но выбрал для себя не Украину — выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории», - уточнил Зеленский.

По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только «предателями».

Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.

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