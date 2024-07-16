В Украине предателей будут лишать госнаград
- 16.07.2024, 20:26
Зеленский инициировал законопроект.
Президент Украины Владимир Зеленский предложил Раде рассмотреть законопроект, который предусматривает лишение государственных наград предателей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение главы украинского государства.
По его словам, законопроектом предлагается внести изменения в Уголовный кодекс Украины, Уголовный процессуальный кодекс Украины и другие законодательные акты насчет лишения государственных наград «за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины».
«Это касается тех, кто получал государственные награды Украины, в том числе «Героя Украины», ордена «За заслуги» и другие, но выбрал для себя не Украину — выбрал врага и сейчас поддерживает Россию так или иначе или вообще находится на ее территории», - уточнил Зеленский.
По его словам, сейчас в Украине нужен механизм лишения таких людей государственных наград, поскольку они заслуживают называться только «предателями».
Зеленский подчеркнул, что просит Раду рассмотреть такой законопроект в ближайшее время.