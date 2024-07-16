Население Земли достигнет пика в 10,3 млрд в середине 2080-х 1 16.07.2024, 20:54

А потом пойдет на спад.

За 75 лет, с 1950-х годов, население Земли увеличилось более чем втрое и достигло 8,2 миллиарда человек. В докладе ООН «Демографические перспективы мира на 2024 год» говорится, что в следующем десятилетии население нашей планеты вырастет более чем на два миллиарда человек. Однако ученые прогнозируют, что годы быстрого роста могут закончиться к середине 2080-х годов.

По словам специалистов, в 2100 году численность населения Земли окажется на 6% (или 700 млн человек) ниже, чем предполагалось в прогнозе 2013 года. За последние годы демографическая ситуация в мире значительно изменилась – так, в некоторых крупнейших странах мира (в частности, в Китае) наблюдается снижение рождаемости.

На сегодняшний день более четверти населения мира, или 28%, проживает в 63 странах или регионах. В течение 30 лет численность населения достигнет пика в 50 странах, среди них: Бразилия, Иран и Турция.

Рост населения после 2054 года продолжится в 120 странах. В их число входят Индия, Индонезия, Нигерия, Пакистан и США. Средняя продолжительность жизни в 2054 году составит 77,4 года.

Эксперты отметили, что властям придется решать проблему старения населения. По прогнозам, к концу 2070 годов количество людей старше 65 лет достигнет 2,2 млрд человек и превысит число лиц моложе 18 лет, сообщает Daily Mail.

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