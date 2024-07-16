Чехия начнет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки 16.07.2024, 21:30

Будет построен завод.

Чешская компания Colt CZ начнет производить в Украине патроны и штурмовые винтовки. Об этом на брифинге в Праге после встречи с чешским премьером Петром Фиалой сказал глава правительства Украины Денис Шмыгаль.

«В Украине будет построен новый патронный завод. Соглашение подписано между Sellier & Bellot и Укроборонсервисом. Это важно для обеспечения нашей армии сейчас и демонстрирует высокий уровень заинтересованности в сотрудничестве с нашей оборонной индустрией. Второе соглашение – это производство штурмовых винтовок компании Colt CZ в Украине. Это соглашение между Česká zbrojovka и соответствующим украинским предприятием», – рассказал Шмыгаль.

В феврале 2024 года государственный холдинг «Украинская оборонная промышленность» (УОП) и Česká zbrojovka a.s. подписали договор о намерении по передаче лицензии на производство в Украине полуавтоматических штурмовых винтовок CZ BREN 2.

Украинская армия уже использует CZ BREN 2, также винтовки стоят на вооружении армий Чехии, Португалии, оперативной группы французской национальной жандармерии, польской пограничной службы, румынской жандармерии.

Обе компании – и Česká zbrojovka, и Sellier & Bellot – входят в состав группы Colt CZ.

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