«Повезло, что я ехал ниже разрешенной скорости» 16.07.2024, 21:51

Рискованный обгон мог завершиться лобовым ДТП.

Обгоны на трассах, в особенности опасные обгоны, — это всегда отдельная и весьма серьезная тема для разговора о дорожной ситуации. ДТП из-за обгонов случаются, ДТП зачастую страшные. И всякий раз остается немой вопрос: стоит ли так рисковать? Вот только отвечают на этот вопрос все по-разному.

Читатель «Онлайнера» прислал видео со своего регистратора.

— Утром в воскресенье, 14 июля, на дороге Н-8331, возле деревни Киевец Воложинского района, водитель BMW при обгоне создал аварийную обстановку. В моей машине находились жена и ребенок. Хорошо, что обошлось без ДТП, просто повезло, что я двигался со скоростью менее 80 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч, — рассказал корреспонденту Onlíner автор записи.

Еще одно видео, его прислал наш другой читатель.

— Дорога Н-9033 между Прилуками и Скориничами, дата и время правильные. Уставшая машинка уже не хочет и не может никого обгонять, но водитель упорно едет по встречке и не тормозит до последнего, — возмущен автор видео.

И третье видео бонусом, исполнение в том же ключе.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com