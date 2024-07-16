«Повезло, что я ехал ниже разрешенной скорости»
- 16.07.2024, 21:51
Рискованный обгон мог завершиться лобовым ДТП.
Обгоны на трассах, в особенности опасные обгоны, — это всегда отдельная и весьма серьезная тема для разговора о дорожной ситуации. ДТП из-за обгонов случаются, ДТП зачастую страшные. И всякий раз остается немой вопрос: стоит ли так рисковать? Вот только отвечают на этот вопрос все по-разному.
Читатель «Онлайнера» прислал видео со своего регистратора.
— Утром в воскресенье, 14 июля, на дороге Н-8331, возле деревни Киевец Воложинского района, водитель BMW при обгоне создал аварийную обстановку. В моей машине находились жена и ребенок. Хорошо, что обошлось без ДТП, просто повезло, что я двигался со скоростью менее 80 км/ч вместо разрешенных 90 км/ч, — рассказал корреспонденту Onlíner автор записи.
Еще одно видео, его прислал наш другой читатель.
— Дорога Н-9033 между Прилуками и Скориничами, дата и время правильные. Уставшая машинка уже не хочет и не может никого обгонять, но водитель упорно едет по встречке и не тормозит до последнего, — возмущен автор видео.
И третье видео бонусом, исполнение в том же ключе.