На юге России начались веерные отключения электроэнергии после сбоя на крупнейшей АЭС 16.07.2024, 22:10

Автоматика отключила один из энергоблоков.

В Ростове-на-Дону, Кабардино-Балкарии, Ставрополье и аннексированном Крыму начались веерные отключения электричества из-за сбоя в работе Ростовской атомной электростанции (АЭС).

Несколько районов в Ростове-на-Дону попали в зону временного отключения электроэнергии, без света остались Центр и Александровская. В западной части города энергетики приступили к подключению абонентов, сообщил глава администрации города Алексей Логвиненко.

По словам главы Ставропольского края Владимира Владимирова, в регионе временно ограничили потребление на 140 мегаватт. Отключения абонентов уже произошли на нескольких территориях.

В Кабардино-Балкарской Республике без света осталась столица региона — Нальчик и ряд других населенных пунктов. «Временные отключения электричества имеют место и в нашей республике. Это частично: город Нальчик, некоторые населенные пункты Баксанского, Зольского, Лескенского, Майского, Прохладненского и Чегемского районов», — написал в своем телеграм-канале глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков. По его словам, энергетики устраняют причину перебоев.

Без света осталось и почти весь Крым. В «Крымэнерго» отметили, что отключения линий электроснабжения — вынужденная мера, но она необходима для минимизации перегрузки сетевого оборудования. Под отключения попали Судак, Ялта, Алушта, Феодосия и Керчь и еще ряд населенных пунктов. Плановые отключения энергии вводятся в Симферополе и Симферопольском районе.

В Краснодаре вышли из строя более 100 электроподстанций, около 100 улиц остались без света днем 16 июля. Основные отключения пришлись на Прикубанский и Западный округи. В городе остановились трамваи и троллейбусы. «Из-за сбоев в работе генерирующего оборудования на Ростовской АЭС введены временные ограничения электроснабжения. Это позволит нам сохранить всю систему и оборудование в целости», — написал глава Краснодара Евгений Наумов.

Ранее в пресс-службе «Росатома» «РИА Новости» сообщили, что автоматика отключила один из энергоблоков из-за неполадок на турбогенераторе Ростовской АЭС.

Ростовская АЭС расположена под Волгодонском. Она состоит из четырех энергоблоков. Это самая крупная станция на юге страны, ее мощность составляет 4 ГВт. Объект входит в топ-3 по выработке в России и обеспечивает электроэнергией южные регионы и Северный Кавказ с населением более 26 млн человек. Третий энергоблок АЭС был выведен в плановый ремонт 22 июня. Энергоблоки № 2 и № 4 работают в штатном режиме на мощности 1700 МВт.

Массовые отключения электричества наблюдаются в Краснодарском крае в последние две недели. Самая масштабная авария произошла 9 июля, когда без света остались 325 тысяч жителей Кубани. В Минэнерго утверждали, что причиной стало «высокое сезонное потребление, вызванное летними температурными максимумами»: чтобы спастись от духоты, люди массово включали кондиционеры и вентиляторы, и сети не выдержали такой нагрузки.

Из-за этого власти вводили веерные отключения электричества ряде населенных пунктов, в том числе в Новороссийске. Помимо Краснодарского края, аналогичные меры также предпринимались в Ростовской области 6 июля.

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