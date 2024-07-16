закрыть
16 июля 2024, вторник, 23:34
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Названы лучшие голы Евро-2024

  • 16.07.2024, 22:18
  • 1,922
Названы лучшие голы Евро-2024
Ламин Ямаль

Лучшим был признан гол испанца Ламина Ямаля.

УЕФА на своем сайте назвал топ-10 лучших голов прошедшего чемпионата Европы по футболу.

Лучшим был признан гол испанца Ламина Ямаля в полуфинальном матче против сборной Франции (2:1). Форвард «Барселоны» в этой игре отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

На втором месте оказался гол английского полузащитника Джуда Беллингема, который в 1/8 финала забил ударом через себя Словакии в компенсированное ко второму тайму время.

Тройку лучших голов замкнул дальний удар швейцарца Джердана Шакири в матче группового турнира против шотландцев (1:1).

В десятку также вошли голы румына Николае Станчу (Украине в матче группового турнира), турок Арды Гюлера и Мерта Мюлдюра (Грузии в группе), испанца Фабиана Руиса (Хорватии в группе), англичанина Олли Уоткинса (Нидерландам в полуфинале), итальянца Маттиа Дзакканьи (Хорватии в группе) и голландца Хави Симонса (Англии в полуфинале).

Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Пушкин и ноунейм
Пушкин и ноунейм Ирина Халип
Кремлевский «самовар» уходит в детектив
Кремлевский «самовар» уходит в детектив Владимир Халип
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем
Есть способ освободить белорусских политзаключенных из тюрем Наталья Радина
Путин, женщины и дети
Путин, женщины и дети Виталий Портников