Названы лучшие голы Евро-2024 16.07.2024, 22:18

1,922

Ламин Ямаль

Лучшим был признан гол испанца Ламина Ямаля.

УЕФА на своем сайте назвал топ-10 лучших голов прошедшего чемпионата Европы по футболу.

Лучшим был признан гол испанца Ламина Ямаля в полуфинальном матче против сборной Франции (2:1). Форвард «Барселоны» в этой игре отличился ударом из-за пределов штрафной в дальнюю девятку.

На втором месте оказался гол английского полузащитника Джуда Беллингема, который в 1/8 финала забил ударом через себя Словакии в компенсированное ко второму тайму время.

Тройку лучших голов замкнул дальний удар швейцарца Джердана Шакири в матче группового турнира против шотландцев (1:1).

В десятку также вошли голы румына Николае Станчу (Украине в матче группового турнира), турок Арды Гюлера и Мерта Мюлдюра (Грузии в группе), испанца Фабиана Руиса (Хорватии в группе), англичанина Олли Уоткинса (Нидерландам в полуфинале), итальянца Маттиа Дзакканьи (Хорватии в группе) и голландца Хави Симонса (Англии в полуфинале).

Победителем Евро стала сборная Испании, которая в финале обыграла команду Англии со счетом 2:1.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com