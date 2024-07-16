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Зеленский провел заседание Ставки

  • 16.07.2024, 22:37
Зеленский провел заседание Ставки
Владимир Зеленский

Обсудили комплектацию бригад для ротации и вооружение.

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Об этом сообщает его Telegram.

«Провел Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского о ситуации на основных направлениях: Покровск, Торецк, Часов Яр, Купянск, Волчанск и все остальные. Замыслы российских войск и наш ответ на них», - сообщил он.

Также во время Ставки участники посвятили много времени теме комплектации бригад для ротации на самых сложных участках: люди, оружие, военная техника, надлежащее материально-техническое обеспечение. По этой теме докладывал начальник Генштаба Анатолий Баргилевич.

При этом Зеленский добавил, что также обсуждали вооружение.

«Весь перечень собственного производства — снаряды, дроны, техника, а также поступления от партнеров. Работаем с ними на всех уровнях, чтобы оперативно устранять все преграды и ускорять поставки», - отметил он.

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