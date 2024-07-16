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Глава Евросовета написал ответное письмо Орбану

  • 16.07.2024, 22:56
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Глава Евросовета написал ответное письмо Орбану
Шарль Мишель

Никаких дискуссий об Украине без Украины.

Президент Европейского совета Шарль Мишель ответил премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, напомнив, что председательство в Раде не дает мандату действовать от имени ЕС. Он также подчеркнул, что позиция ЕС по поддержке Украины согласована единогласно и будет оставаться неизменной столько, сколько нужно.

Об этом сообщает «Радио Свобода».

Как отметил Мишель, он принимает во внимание мнения и предложения венгерского премьера, однако напоминает ему, что позиция ЕС по отношению к Украине согласована консенсусом и подтверждена во время последнего саммита лидеров, состоявшегося в июне.

«Мы, ЕС, подтвердили нашу непреклонную приверженность поддерживать Украину и ее народ столько, сколько это потребуется, и настолько интенсивно, насколько это необходимо», - написал Мишель.

Он также обратил внимание на отсутствие мандата в Венгрии, на ротационной основе председательствующего в Совете ЕС, выступать от имени объединения на международной арене.

«Я четко заявил об этом еще до вашего визита в Москву, и впоследствии это было повторено высоким представителем Боррелем в его заявлении от 5 июля», - пишет президент Евросовета.

В то же время Мишель исключает утверждение Орбана относительно того, что ЕС проводил «провоенную политику», указывая, что ситуация выглядит наоборот: «Россия является агрессором, а Украина — жертвой, реализующей свое законное право на самооборону».

В письме Мишель обращает внимание, что ни одна дискуссия об Украине не может происходить без Украины.

«ЕС последовательно стремится создать широкую международную поддержку всеобъемлющего, справедливого и длительного мира на основе Устава ООН и международного права в соответствии с ключевыми принципами и целями украинской Формулы мира. Евросоюз не жалеет усилий, чтобы связаться со всеми партнерами в этом плане, включая Китай», – подчеркнул он.

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