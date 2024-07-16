ВСУ продвинулись возле Глубокого 16.07.2024, 23:07

Также украинцы имеют успехи в районе Серебрянского лесничества и Красногоровки.

Силы обороны продвинулись от 1 до 2 км возле села Глубокое на Харьковском направлении. Также ВСУ имеют успехи в районе Серебрянского лесничества на Лиманском направлении и в городе Красногоровка на Кураховском направлении.

Об этом во вторник, 16 июля, сообщает Интерфакс-Украина, ссылаясь на источники в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины.

На Харьковском направлении возле Волчанска и Глубокого ситуация остается стабильной, отметили в Генштабе. Локальные наступательные действия осуществляют как Силы обороны, так и оккупанты.

«В районе Глубокого удалось потеснить противника. Продвинулись на глубину от 1 до 2 км», — сообщил источник.

Силы обороны Украины уже контролируют западную и южную части населенного пункта. Обстановка в районе Серебрянского лесничества стабильная.

«Мы потихоньку продвигаемся в лесничестве», — сказал источник.

В то же время военные отмечают, что Покровский остается главным направлением удара противника. На Кураховском направлении горячим участком является город Красногоровка, который враг длительное время пытается захватить. Собеседник ИФ отметил, что Силы обороны там достигли определенных успехов.

«Потихоньку отвоевываем. Однако населенного пункта уже почти нет. Там руины. Как и везде, где побывали россияне, которые все уничтожают», — сообщил источник.

12 июля Институт изучения войны сообщал, что Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять россиян на Харьковском направлении, тогда как оккупанты недавно продвинулись на юг от Северска, на Покровском направлении и западнее Донецка.

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