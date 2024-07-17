Еще одна страна собирается передать Украине истребители F-16 17.07.2024, 7:36

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ВСУ могут получить 32 самолета.

Греция собирается вывести из эксплуатации 32 старых истребителя F-16 Block-30 и передать их Украине.

Об этом сообщает Al Jazeera со ссылкой на источники

ВВС Греции планируют модернизировать 82 истребителя F-16 до Block-70 и приобрести у Франции 24 истребителя четвертого поколения Rafale.

Комитет Конгресса США также разрешил Греции приобрести до 40 многоцелевых истребителей пятого поколения F-35.

По словам источников, Греция считает, что лучше передать эти самолеты обратно США, где бы их модернизировали и передали Киеву.

Однако, по словам представителя ВВС Греции, «продажа 32 F-16... создаст большой пробел в военно-воздушных силах страны... Должен быть кворум из примерно 200 самолетов, чего невозможно добиться с более современными и дорогими истребителями».

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