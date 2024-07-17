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Цены в Беларуси пошли вверх

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  • 17.07.2024, 8:01
  • 1,682
Цены в Беларуси пошли вверх

Что больше всего подорожало в июне.

Myfin посмотрел, как изменились цены в июне по отношению к предыдущему месяцу, а также составили топ товаров и услуг, которые подорожали в Беларуси сильнее всего.

По данным Национального статистического комитета, потребительские цены в июне 2024 года по отношению к маю выросли на 0,6%.

За месяц продовольственные товары подорожали на 0,8%, непродовольственные – на 0,4%, услуги – на 0,5%.

В разрезе отдельных видов услуг и групп продовольственных и непродовольственных товаров в июне текущего года больше всего подорожали:

услуги дошкольных учреждений (+9,13%);

санаторно-оздоровительные услуги (+7,14%);

туристические услуги (+6,01%);

услуги гостиниц (+2,53%);

ветеринарные услуги (+2,49%);

ювелирные изделия (+2,17%);

плодоовощная продукция (+1,95%);

топливо, горюче-смазочные материалы (+1,65%);

кофе (+1,59%).

Если говорить о конкретных товарах и услугах, то в июне 2024 года по отношению к предыдущему месяцу наибольший прирост цен показал картофель. За месяц картошка подорожала более чем в 2 раза (+109,46%).

Также прибавили в цене морковь, свекла, отдельные виды обуви, услуги международного туризма.

Кроме того, в июне подорожали оливковое масло (+3,62%), консервированные фрукты (+2,87%), молотый кофе (+2,78%), вино виноградное столовое (+2,28%), шампунь (+1,97%), автомобильный бензин (+1,72%), ремонт обуви (+1,50%).

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