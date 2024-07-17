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ISW: Украина нащупала слабое место в российской обороне

  • 17.07.2024, 8:04
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ISW: Украина нащупала слабое место в российской обороне

В этом признались власти РФ.

Российские губернаторы публично признали, что регионы не могут полагаться на российскую ПВО, а должны сами противодействовать украинским беспилотникам.

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), атаки украинских беспилотников в глубине России продолжают давить на российскую систему ПВО и заставляют российское военное командование приоритетно распределять ограниченные средства противовоздушной обороны для прикрытия важных, по их мнению, объектов.

Спутниковые снимки от 6 мая свидетельствуют о том, что по меньшей мере семь зенитно-ракетных комплексов средней дальности «Панцирь-1» защищают резиденцию правителя России Владимира Путина в Валдае.

Глава московского Центра анализа стратегий и технологий и член гражданского консультативного совета при Министерстве обороны России Руслан Пухов, заявил 16 июля, что такое «очаговое» покрытие ПВО не имеет смысла в масштабах, поскольку позволяет украинским беспилотникам обходить российское покрытие ПВО и наносить удары с неприкрытых направлений.

Аналитики отмечают, что россиянам, очевидно, не хватает систем ПВО для защиты всех критически важных объектов на западе страны. Пухов призвал российских военных внедрить инновационный децентрализованный подход к защите объектов в России от украинских беспилотников и предупредил, что украинские беспилотники, вероятно, будут проникать в глубь РФ.

На фоне проблем с ПВО, оккупанты начали формировать мобильные огневые группы, которые Украина успешно развернула для защиты от ударов российских беспилотников «Шахед-136/131». Впрочем, РФ до сих пор не развернула эти группы в необходимом масштабе для достаточной защиты критически важных объектов на западе.

«Постоянное давление на российскую систему противовоздушной обороны привело к тому, что отдельные региональные органы власти прямо заявили, что российские компании и местные органы власти не могут полагаться на российскую противовоздушную оборону федерального уровня и должны обеспечить собственные возможности противодействия беспилотникам», - пишет ISW.

Пухов предложил, чтобы российские военные развернули парк легких самолетов для перехвата украинских беспилотников. Впрочем, эти усилия усложнит низкий уровень производства легких самолетов в России.

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