«В Дроздах пропал дар речи»
- 17.07.2024, 8:14
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Белорусы отреагировали на падение «шахеда» под Бобруйском.
В ночь на вторник, 16 июля, один из российских дронов типа «шахед», запущенный по территории Украины — залетел в воздушное пространство Беларуси. Вероятно, он взорвался возле города Бобруйск.
Белорусы остро отреагировали на новость о падении российского БПЛА. Сайт Charter97.org собрал лучшие комментарии читателей.
«Украина запустит по РФ, РФ запустит по Украине, а падать они будут в Беларуси. Так всегда бывает с самыми хитрыми и лукавыми».
«Только сегодня комментировал, что будут прилёты в лукоморье, как «накаркал». Будут ещё, и не раз. Беларусь всё больше втягивается в русскую бойню. Незаметно, вот так и начинается. Сам прошёл войну. Знаю, как это происходит. Мы даже не заметим, как окажемся под огнём. Спокойных и мирных нам дней, неспокойных хунте и скорейшего свержения-устранения ненавистного народом режима. Аминь».
«Российские дроны — никакие не «учебные» или «разведывательные», а реальные с боекомплектом на борту».
«Почему русские обстреливают мирные белорусские города. Это только начало. Скоро бомбить начнут. Почему нет ноты протеста МИД. Почему Лукашенко молчит, в Дроздах дар речи пропал? Значит, скоро Беларусь начнут бомбить и все сваливать на украинцев».
«Жаль. Надо было по президенции резидента».
«Понеслось? Пристегни ремни, Беларусь. Дождались, маяхатаскрайники?»
«Саша, резиденции в опасности!!! Вова знает, где ты находишься».
«Видимо, ВСУ научились как-то «выжигать» электронику дрона, после чего он полностью теряет навигацию и летит в произвольном направлении. И это не просто какие-то глушилки, т.к. после выхода из зоны действия глушилок он бы снова рассчитал свои координаты и изменил курс.
Здесь или диверсия, или новое неизвестное чудо-оружие. В общем, у шахедистов кацапских сейчас явно пригорает, а все шпецыалисты мечутся в недоумении и не знают, что докладывать начальству по поводу такого провала, уже третьего подряд», — пишут читатели сайта Charter97.org