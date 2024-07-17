Надо запомнить это имя 1 Аркадий Дубнов

17.07.2024, 8:18

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Возможно, так будут звать одного из президентов США в недалеком будущем.

Джей Ди Вэнс. Надо запомнить это имя, возможно, так будут звать одного из президентов США в недалеком будущем. Вчера Трамп выбрал 39-летнего (в августе ему стукнет 40) сенатора от штата Огайо себе в пару в качестве кандидата в вице-президенты от Республиканской партии и ее съезд в Милуоки утвердил этот выбор.

Вэнса называют в Америке консерватором, «защитником рабочих и обездоленных». Он очень «американский парень», чуть ли не воплощение хрестоматийной «американской мечты», его предки по материнской линии из апаллачей, коренных жителей страны, а жена из семьи индийских иммигрантов, у них трое детей. Вэнс служил в морской пехоте и поработал военкором во время войны в Ираке в начале 2000-х. Закончив Йельскую школу права, входящую в элитарную Лигу плюща лучших американских университетов, он успел написать книгу «Элегия деревенщины: воспоминания о семье и культуре во время кризиса», ставшую бестселлером, по которой был снят фильм, номинировавшийся на «Оскар».

Политическая карьера харизматичного и телегеничного юриста, борода которого, как и возраст, значительно отличает его от нынешней американской элиты, выглядит весьма эклектичной. Еще в 2016 году Вэнс называл Трампа «идиотом» и «американским Гитлером», но спустя несколько лет, извинился перед ним. Это оказалось козырным решением, в 2022-м при поддержке Трампа он выиграл на выборах кресло сенатора от штата Огайо. Придерживаясь поначалу евангелистских убеждений, в 2019-м Вэнс перешел в католицизм, Его метаморфозы стали шоком для режиссера фильма, снятого по его книге, – Рона Ховарда.

Политический профайл бывшего антитрамписта, очевидно, смутил пару лет назад и кремлевское начальство, Джей Ди Вэнса внесли в причудливый «стоп-лист» 500 представителей американской элиты, которым запрещен въезд в Россию, среди которых Барак Обама и Хиллари Клинтон…

Похоже, что теперь этот список придется аккуратно пересматривать, ведь восходящая звезда американских «Новых правых» выступает за прекращение «неограниченной помощи» США Украине, считает, что Киев должен уступить часть своих территорий Москве. Поэтому в Евросоюзе Вэнса уже назвали «катастрофой для Украины». По отношению к Китаю взгляды Вэнса вполне в духе американского глобалистского мэйнстрима: Пекину нужно твёрдо противостоять, не позволяя ему решить проблему Тайваня на своих условиях.

Однако, помощь США Израилю должна остаться неизменной, убежден партнер Трампа. Он признает «большие жертвы среди гражданского населения Палестины, так как ХАМАС прячется за спинами мирных жителей».

Трудно отказаться от впечатления, что пара республиканцев Трамп- Вэнс, где второй выглядит еще «трампее» первого, толкает демократов во главе с неспособным «омолодиться» и не готовым рефлексировать Байденом к тоскливому финалу в ноябре…

Аркадий Дубнов, Telegram

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